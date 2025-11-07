أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، نظرا للإقبال الكبير، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غدا السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم، أن وقف حجز التذاكر جاء نظرا للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، مشيرة إلى بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

وأكدت إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

ووجهت إدارة المتحف الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

وأهابت إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلا إلى حجز تذاكرهم مسبقا عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.