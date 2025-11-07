الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم وعطبرة

تصدت مضادات الجيش السوداني، الجمعة، لسرب طائرات مسيرة استهدف مدينة أم درمان غربي الخرطوم ومدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن عددا من الطائرات المسيرة هاجمت فجر الجمعة شمال مدينة أم درمان، وسمع صوت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني بكثافة في المدينة.

كما أفاد شهود عيان من مدينة عطبرة، أن سربا من الطائرات المسيرة هاجمت عند الساعة الثالثة فجر الجمعة، بالتوقيت المحلي المدينة ودوت أصوات المدفعية الأرضية التابعة للجيش.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان "قوات الدعم السريع" موافقتها على مقترح الهدنة المقترحة من الرباعية الدولية تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.

جاء ذلك في بيان لـ"الدعم السريع" نشرته على قناتها بمنصة تلغرام، دون ذكر تفاصيل عن بنود الهدنة وآلية تنفيذها، فيما لم يصدر تعقيب فوري بالخصوص من "الرباعية" ولا الجيش السوداني.

وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت مدنية في الخرطوم وعدد من مدن البلاد دون تعليق من "الدعم السريع".

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع" بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفي مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفي 26 أكتوبر 2025، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.