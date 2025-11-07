سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.

وأمس الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي شطب اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، وذلك بعد التصويت لصالح القرار الأمريكي برفع العقوبات عن الشرع، قبل زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في مجلس الأمن "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي داش والقاعدة.

وجاءت خطوة رفع العقوبات لتكون رمزية في المقام الأول، إذ اعتادت الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات مشابهة عند سفر الشرع خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد، وتشمل رفع تجميد الأصول وإلغاء حظر الأسلحة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس "تقديرها" للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها عقب التصويت.

أوضح وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس أن "سوريا تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".