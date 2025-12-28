المخرج عمرو عابدين: سميرة أحمد وصفوت غطاس أهديا مسلسل «يا ورد مين يشتريك» للوطنية للإعلام

أعلن المخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، عن تلقيه هدية غالية من الفنانة سميرة أحمد، والمنتج صفوت غطاس، عبارة عن إهداء مسلسل «يا ورد مين يشتريك» للكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولشاشة قناة النيل للدراما.

وكتب عمرو عابدين، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتوجه بجزيل الشكر لمنتجي مصر الكبار على حسن تعاونكم ودعمكم الكبير للتليفزيون المصري وقناة نايل دراما".

وأضاف: "خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها القناة هدية من شركات إنتاج فقد سبق وأهدت شركة العدل مسلسل مبروك جالك قلق، أما شركة كينج توت فأهدت القناة مسلسل يتربى في عزو".

مسلسل "يا ورد مين يشتريك" عمل درامي اجتماعي رومانسي، يناقش صراعات الأسر المصرية بين جيلين مختلفين، ويطرح قضايا الحب والوفاء والاختيارات الصعبة التي تواجه أبطال العمل في حياتهم اليومية.

ويجمع المسلسل بين الفنانين سميرة أحمد، حسين فهمي، ومي عز الدين وليلى طاهر وسمير صبري، وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج رباب حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تشغل منصب وزيرة المالية، وهي متزوجة من أحد أكبر محامين البلد وهي شخصية تتميز بالجدية، وبسبب ذلك تتكون لها أعداء يحاولون القضاء عليها، وبالفعل يتم خروجها من الوزارة، وبعد ذلك بفترة تكتشف أن زوجها متزوج عليها.



