أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والتي يتنافس فيها (مرشحان) على (مقعد واحد)، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، التي من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات، تفوق فيصل الشيباني (مستقل)، حيث حصل على 37 ألفا و78 صوتا، مقابل حصول منافسه إسماعيل أبو كريشة (مستقل) على 35 ألفا و224 صوتا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 287 ألفًا و871 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 74 ألفًا و276 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 72 ألفا و302 صوت، بينما بلغت الأصوات الباطلة 2972 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 مساءً الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، إذ تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات، هي: «الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم»، اختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب لدورة قادمة.

وجاء عدد المتنافسين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحا حزبيا، يمثل منهم حزب مستقبل وطن 10 مرشحين، وحماة الوطن 4 مرشحين، والجبهة الوطنية 3 مرشحين، والشعب الجمهوري 4 مرشحين، وحزب النور 3 مرشحين، ومرشح واحد لكل من أحزاب «المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي».