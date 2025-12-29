علق الناقد الفني طارق الشناوي على جدل المثار حول فيلم الملحد، قائلًا: "إللى شافه هيستغرب إيه سر الاعتراض؟!".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، إن الفيلم يدعوا للإيمان بالله ونبذ الإلحاد لافتًا إلى أنه يناقش هذه الظاهرة.

وعلق قائلًا: "يجب أن نكون صرحاء هناك ملحدون موجودون في الدنيا كلها وفي العالم العربي ومصر.. ولم تناقش القضية بشكل حقيقي".

وأوضح النتيجة النهائية للعمل، قائلًا: "في الأخر عاوزين يوصلوا إن مفيش إلحاد والإلحاد خطيئة وقدموها بشكل مباشر أوي".

وأشار إلى أن الاعتراض على العمل ناتج عن قصور الجماهير، معلقًا: "مفيش اسم يظلم".

واستشهد بعنوان رواية للأديب العالمي نجيب محفوظة "الشيطان يعظ"، معلقًا: "هو الزمن ".

وأكمل أنه لا يمكن إعادة عرض فيلم طريد الفردوس، الذي تدور حبكته حول _موت البطل وانتقاله إلى المقبرة ليصعد للسماء من أجل محاسبته، ويكتشف أن مجموع حسناته يساوي مجموع سيئاته، وأنه ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار، لذا يصدر قرار بإعادته إلى الدنيا لبضعة أيام من أجل اختباره مرة أخرى.

وعلق قائلًا: "الزمن في الستينات يتقبل طريد الفردوس.. ومنقدرش نعيد عرض طريد الفردوس".

ويذكر أن أحداث فيلم "الملحد" تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويعالج ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، حيث يقدم أحمد حاتم شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع طبيبة.