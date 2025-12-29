شارك وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الأحد، في فعاليات افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى جانب قيادات العمل النقابي، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء النقابة، ونخبة من الطلاب المتفوقين.

وخلال الفعالية، تفقد الوزير، مقر النقابة الجديد، الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة العمل النقابي والخدمي، وشارك في تكريم نخبة من الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم الفني التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري؛ تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز.

وألقى وزير العمل، كلمة أكد خلالها أن افتتاح المقر الجديد يجسد حرص النقابة على تطوير أدواتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به التنظيمات النقابية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار المجتمعي.

ورحب بالحضور، معربًا عن تقديره للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على دعمه المتواصل لقضايا العمل والعمال، والتعاون البنّاء بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما رحب بعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا دور الاتحاد التاريخي كصوت معبر عن العمال، وبأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة في خدمة أعضائها اجتماعيًا وثقافيًا وخدميًا.

وأكد الوزير، أن وزارة العمل تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التنظيمات النقابية، وتقدم دعمها الكامل لكل الجهود الجادة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى معيشة العمال، وبناء الإنسان المصري القادر على العطاء والإنتاج.

وأشار إلى أن المقر الجديد يمثل منصة فاعلة لتقديم خدمات نوعية، وتعزيز التواصل مع العمال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون.

وفيما يتعلق بتكريم الطلاب المتفوقين، أوضح الوزير، أن هذه الخطوة تعكس وعي النقابة بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.

وأكد أن دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في بناء أجيال تمتلك المهارة والمعرفة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل، التهنئة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري بمناسبة افتتاح المقر الجديد، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في دعم كل المبادرات الجادة التي تصب في صالح العمال وأسرهم، وتسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

وفي كلمته، ثمّن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الدور الوطني الذي تضطلع به النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مؤكدًا أن افتتاح مقر نقابي متكامل بمدينة نصر يُعد إضافة مهمة للبنية المؤسسية بالعاصمة، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل بين التنظيمات النقابية وأعضائها، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع النقل البري.

ومن جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، ويعكس حرص التنظيمات النقابية على تطوير هياكلها المؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمال.

وشدد على الدعم الكامل من الاتحاد العام للنقابات العامة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال، بما يتوافق مع توجهات الدولة.

وبدوره، أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مساعد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، أن افتتاح المقر الجديد يُمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل النقابي، ويجسد حرص النقابة على الارتقاء ببنيتها المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

كما استعرض دور أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة التابعة للنقابة، والتي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية بعد اجتياز اختبارات القبول واللياقة المهنية.

وأوضح أن الدراسة بالأكاديمية معادلة للدبلوم الصناعي، وتضم عددًا من التخصصات المتنوعة، من بينها الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، واللحام، ونظم المعلومات، والاتصالات.