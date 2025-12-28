محمد إمام يحسم الجدل: عادل إمام مازال أعلى أجرا في الوطن العربي

حسم الفنان محمد إمام، الجدل الذي تداول خلال الفترة الماضية حول الأعلى أجرًا في الوسط الفني، إذ أكد أن والده الفنان عادل إمام لا يزال الأعلى أجرًا في الوطن العربي.

وكتب "إمام"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "طيب علشان بس نحسم الجدل لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا ماقولتهاش عادل إمام هو مازال أعلى أجر في الوطن العربي و ماحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه.. وفي نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور.. بس ده مايمنعش إن أنا برضه الأعلى أجر فيهم".

واستكمل: "تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا علشان نسعدكم.. ربنا يوفق الجميع.. والبوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني علشان مش عاوز دوشه".

وينتظر محمد إمام عرض فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، ومحمود عبد المغنى، ومحمد ثروت، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وأحمد عبد الحميد، وسارة بركة، وإسلام خالد، والفيلم مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.