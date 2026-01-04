انفجار ضخم يهز مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار ضخم هزّ مدينة غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

ونشرت الشبكة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا ترصد التصاعد الكثيف لأعمدة الدخان جراء تنفيذ الاحتلال لعمليات نسف ضخمة شرق المدينة.

وشن طيران الاحتلال، غارات عنيفة على مدينتي خان يونس وغزة، فيما كثف جيش الاحتلال من قصفه المدفعي شمالي وشرقي القطاع.

وقال مراسل وكالة «صفا» إن طيران الاحتلال شن فجر اليوم، غارات عنيفة على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بأن إطلاق نار متواصل من الدبابات تشهده المنطقة الشرقية والجنوبية لخان يونس، مشيرًا إلى وصول الرصاص إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي مدينة خان يونس.

واستهدفت دبابات الاحتلال بالقصف المدفعي شرقي مدينة خان يونس.

وحسب مراسل «صفا»، فإن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف في المنطقة.

وفي الجنوب أيضاً، شن طيران الاحتلال غارات على مدينة رفح.

كما أفاد مراسل الوكالة بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأغار طيران الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وفي الوسطى، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي مخيم البريج.

واستشهد أمس ثلاثة مواطنين بينهم طفلتين وأصيب 17 آخرون في استهداف جيش الاحتلال لمناطق متفرقة بالقطاع.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم.