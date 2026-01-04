وكيل حامد حمدان: الانتقال إلى بيراميدز لم يكن بدافع المال

أكد سمير الحاوي، وكيل أعمال اللاعب حامد حمدان، أن انتقال موكله إلى صفوف نادي بيراميدز لم يكن بدافع مادي، موضحًا أن اللاعب كان يضع الانضمام إلى نادي الزمالك ضمن أولوياته قبل تعثر المفاوضات بسبب الأوضاع التي يمر بها النادي.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن مساء السبت تعاقده رسميًا مع حامد حمدان، لاعب بتروجت السابق، عقب المستويات اللافتة التي قدمها مع منتخب فلسطين خلال منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح الحاوي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت »، أن قرار الانتقال لم يكن مرتبطًا بالعائد المالي، مؤكدًا أنه لو كان المال هو العامل الحاسم لقبل اللاعب أحد العروض الخارجية أو أنهى ملف انتقاله منذ فترة طويلة.

وأضاف أن عرض بيراميدز لم يكن الأعلى من حيث القيمة بالنسبة لنادي بتروجت، لكنه كان الأقوى محليًا، متفوقًا على عروض الأهلي والزمالك.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن حامد حمدان أبدى تمسكًا كبيرًا بالانضمام إلى الزمالك في وقت سابق، رغم وجود عرض مالي أكبر من بيراميدز في بداية العام الماضي، إلا أن تعقيدات وأزمات داخل القلعة البيضاء حالت دون إتمام الصفقة.

واختتم الحاوي تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار بيراميدز جاء بحثًا عن الاستقرار الفني والإداري، مشددًا على أن اللاعب يرى في النادي مشروعًا قويًا وناديًا كبيرًا قادرًا على منحه البيئة المناسبة للتطور، بعيدًا عن أي اعتبارات مادية.