وزير الري يتابع منظومة الصرف الزراعي: تطهير مصارف زراعية بأطوال 35 ألف كيلومتر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال عام ٢٠٢٥.

واستعرض التقرير، خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٥، والمتمثلة في صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، إذ جرى تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية ٣٥ ألف كيلومتر، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ٧.٥٠ مليون متر مكعب، واستكمال ٥١ من الأعمال الصناعية على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٢ ألف فدان.

ونفذت أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل فى زمام يتجاوز ٥.٢٠ مليون فدان، بالإضافة لقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال تطوير وتأهيل ٣ مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك (أجا - طنطا - دمنهور) من خلال تأهيل الأعمال المدنية، وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج بالمصانع للوفاء بكميات المواسير المطلوبة لتنفيذ خطة الهيئة من عمليات تنفيذ شبكات الصرف المغطى.

واستعرض التقرير، حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.

ووجه الدكتور سويلم، بمواصلة العمل من كل أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، ومواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، ضمن أعمال "البرنامج القومى الثالث للصرف".

جدير بالذكر أن "البرنامج القومى الثالث للصرف" يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان، في حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف"، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى وشركاء التنمية والذي يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية في الوجهين البحرى والقبلي.

وتشرف هيئة الصرف، على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يجري تطهير معظمها مرتين سنويا لخدمة نحو ٩ ملايين فدان، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف، وصيانة حوالي ٦٦٠ ألف كيلومتر من شبكة الصرف المغطى تخدم حوالي ٦ ملايين فدان.