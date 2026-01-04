جوجل تطور خاصية تتيح للمستخدم تغيير عنوان بريده الإلكتروني على جي ميل دون فقدان رسائله

إذا لم يعد عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم على خدمة جي ميل الذي أنشأه منذ فترة طويلة مناسبا لاحتياجاته فقد يتمكن قريبا من تغييره دون فقدان الوصول إلى رسائله وملفاته المرتبطة بحساب جي ميل الذي يريد تغييره.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ظهور صفحة توضيحية من جوجل تشير إلى أنه سيتاح للمستخدمين تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني قريبا، مع وجود ملاحظة هامة، على الأقل في الوقت الحالي: الصفحة باللغة الهندية، ولا تحدد موعدا لإتاحة هذه الميزة على نطاق أوسع.

وحملت صفحة جوجل رسالة باللغة الهندية تقول "يتم طرح ميزة تغيير عنوان البريد الإلكتروني لحساب جوجل تدريجيا لجميع المستخدمين. لذلك، قد لا يكون هذا الخيار متاحا لك الآن".

للتحقق من توافر هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه على جوجل، ثم ينقر على "المعلومات الشخصية" في الزاوية العلوية اليسرى. ثم، في قسم البريد الإلكتروني، انقر على "حساب جي ميل". وأخيرا، ينقر على "تغيير عنوان بريد حساب جوجل". إذا لم يجد هذا الخيار، فقد لا تكون الميزة متاحة في منطقته بعد.

وقد يتطلب الأمر خطوات إضافية لمستخدمي أجهزة كروم بوك. وينطبق الأمر نفسه على من يستخدمون حساب جوجل لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب خارجية، ولمن يستخدمون متصفح كروم للكمبيوتر المكتبي عن بعد.

يذكر أن عدد مستخدمي جي ميل يتراوح بين 5ر1 مليار وملياري مستخدم، وفقا لمواقع إلكترونية مختلفة تُتابع إحصائيات مستخدمي جوجل. ويُشير موقع ستاتسيا للإحصاءات إلى أن العدد يصل إلى 8ر1 مليار مستخدم. ويعد جي ميل أكبر مزود خدمة بريد إلكتروني في العالم.