 صحة غزة: 3 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 11:03 ص القاهرة
صحة غزة: 3 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة


نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 10:52 ص

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء جدد - أحدهم استشهد نتيجة انهيار مبنى في مدينة خان يونس - و13 إصابة جديدة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 420 شهيدًا، و1184 إصابة، و684 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و386 شهيدًا، و171 ألفًا و264 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

