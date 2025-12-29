سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنهم اتفقوا على 90 بالمئة من خطة السلام التي أعلن عنها البيت الأبيض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، عقب اجتماعه مع ترامب بولاية فلوريدا.

وأعرب زيلينسكي عن ارتياحه للتقدم المحرز بين الجانبين الأمريكي والأوكراني.

وأضاف: "لدينا خطة سلام من 20 بندا، تم الاتفاق على 90 بالمئة منها".

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وأكد على أن الضمانات الأمنية لبلاده "عنصر أساسي" لتحقيق سلام دائم، وأن اتصالات أجراها مع القادة الأوروبيين كانت "مثمرة".

ولفت إلى أنه اتفق مع ترامب على إمكانية استضافته اجتماعا في واشنطن في يناير المقبل، بمشاركة القادة الأوروبيين والوفد الأوكراني.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.