قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن تمثل أحد الصناعات الاستثمارية وتوفر أكثر من 3ملايين فرصة عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنهم قاربوا على تحقيق الإكتفاء الذاتي في كل من الدواجن وبيض المائدة، لافتًا إلى جهود الدولة لتوفيرها للمستهلكين بأسعار ملائمة.

وأوضح أن الحكومة ووزارة الزراعة عملت على إنتاج الدواجن بأسعار ملائمة، توازن بين توفير هامش ربح عادل للمنتجين، وتقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على ضمان استمرار هذه الصناعة على مدار العام، من خلال توفير الأعلاف دوريًا، بالإضافة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد أمهات وجدود الدجاج، بجانب لتوفير اللقاحات المحلية والمستوردة بهدف إنماء هذه الصناعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

وعلق قائلًا: "الدولة توفر 100مليون دولار كل أسبوع لاستيراد الاعلاف والأمصال واللقاحات وتوفير كل ما يلزم الجدود والأمهات".

وأشار إلى أن الإنتاج الداجني التجاري بلغ حوالي المليار و600 مليون دجاجة، بالإضافة لـ360مليون إنتاج محلي، بإجمالي 2.3مليون طن من اللحوم البيضاء، معلقًا: "ده معدل كويس لإكتفائنا اللي بنحتاجه".

وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير مختلف المقومات، لتجنب الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن خلال فترات المواسم والأعياد.

وتطرق إلى دعوة الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاتحاد الدواجن ونقاشهم حول جميع المتطلبات التي توفرها الدولة، متسائلًا: " إيه الداعي لرفع الأسعار؟"، لافتًا إلى تأكيدهم على التزامهم بالحفاظ على استقرار الأسعار بهامش ربح صغير.

وذكر أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضًا في أسعار الدجاج لأقل من سعر التكلفة، نتيجة لزيادة المعروض وانخفاض الاستهلاك، ما أدى لمعاناة أصحاب المزارع الصغيرة.

وتابع أن الدولة وفّرت قروضًا لصغار المنتجين بفائدة 5%، لتشجيعهم على التحول للتربية المغلقة، بما يسهم في استمرار الإنتاج على مدار العام، وتجنب تكاليف التدفئة المرتفعة حاليًا.

وختم قائلًا: "ده دعم كبير الدولة بتعمله لصناعة الدواجن.. وطالما الدولة عملت كل اللي عليها.. منسمحش يكون في استغلال لوقت من الأوقات ولا إن يكون فيه تجار تغالي ولا الحاجات دي كلها".