يبدأ في التاسعة مساءً اليوم الأحد عرض الموسم الأول من مسلسل «بيت بابا» على قناة MBC مصر.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد حماقي، وبطولة محمد أنور، ومحمد محمود، وانتصار، وسامي مغاوري، ومريم الجندي، وعبد الرحمن ظاظا، وإسماعيل فرغلي، ورانيا محمود ياسين، وهالة السعيد، ونادين خالد، وسليم الترك.

وتدور أحداث مسلسل «بيت بابا» في إطار اجتماعي، حول الحياة اليومية داخل أسرة مصرية، يتولى عمادها الفنان محمد محمود في شخصية «أسعد أبو الصفا»، الذي يعيش مع زوجته وأبنائه الخمسة وعدد من الأحفاد. ويعمل «أسعد» مدير مدرسة يتسم بالشدة والصرامة في تعامله مع أبنائه، معتقدًا أن القوة والانضباط التام هما الأسلوب الأمثل في التربية.

ومع تطور الأحداث، يتعرض للعديد من المواقف التي تجبره على تغيير أسلوبه، ويصطدم بابنه الأكبر «أحمد أبو الصفا»، الذي يجسده الفنان محمد أنور، ويعمل طبيبًا ينشغل في كثير من الأحيان بجمع المال على حساب اهتمامه بزوجته وابنه. وفي الوقت نفسه، يعيش أشقاؤه «أمجاد» (مريم الجندي)، و«أمينة» (نادين خالد)، و«أكرم» (سليم الترك) حالة من التمرد على أسلوب والدهم، حيث يحاول كل منهم التصرف بصورة منفردة، ما يضع الأسرة في العديد من الأزمات والمواقف المختلفة.