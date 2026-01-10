كشف المخرج حاتم متولي مخرج مسلسل (لعبة وقلبت بجد)، عن أسباب حماسته للعمل، قائلًا: "الموضوع بدأ بمكالة المنتج أحمد فايق.. ومكنتش أعرف خبايا لعبة روبلكس.. ودا اللي خلاني اتحمس لفكرة تعالوا نشوف أولادنا بيعملوا إى".

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى خطورة الملف الذي يناقشه العمل، وأضاف: " مكنتش أعرف خباياها ولا وراها أي.. عملت سيرش وطلع الموضوع كبير جدًا.. وخطورته يبان في ظاهره إن هو بسيط ومفيش حاجة ولذيذ هو سم في العسل".

وأشار إلى أن الأهالي كثيرًا ما يهملون متابعة الألعاب الإلكترونية التي يلعبها أولادهم، مشددًا على أن أهمية توعية الأهالي لتوفير بدائل آمنة تجذب الأطفال بعيدًا عن هذه الألعاب الضارة.

وتابع: "لازم نفكر إن إحنا نلاقي بديل للحاجة الوحشة اللي عاوزين نقول عليها وحشة قبل ما نقول عليها وحشة".

وأشار إلى عرض أولى حلقات المسلسل اليوم على قناة dmc ومنصة watch it، مضيفًا: "إحنا بناقش جيل خطر وحساس جدًا ومتطور جدًا فوق ما إحنا متخيلين".

مسلسل لعبة وقلبت جد يناقش تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على الحياة العائلية واستقرارها نتيجة لإدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية.

ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، السورية ريام كفارنة، حجاج عبدالعظيم، دنيا المصري، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، وعدد آخر من الفنانين