عمرو أديب في رسالة جديدة عن شيرين: يا نلحقها يا مش هنلحقها

جدَّد الإعلامي عمرو أديب، رسائله عن أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، وطالب بضرورة دعمها وظهورها على الساحة

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «هطلب حاجة غريبة شوية.. أنا معرفش مين.. أنا معرفش إيه.. أنا لا أوجه كلامي إلى شيرين.. أوجه كلامي لحد عارف هو يقدر يعمل إيه».

وأضاف: «أنا مش عارف ده مين وفي جهة إيه وبيشتغل فين في الدولة المصرية.. شيرين محتاجة حد يتدخل.. شيرين محتاجة حد يعملها حاجة».

وأشار إلى أن الكثيرين يعرفون تحديدًا ما هي مشكلة شيرين، وقال: «يا نلحقها يا مش هنلحقها.. أرجوك لا تقولي أنا حاولت من قبل لأنني أتحدث من واقع اتصالات اليوم.. كل ما أكلم حد يقولي قولنا بس إحنا نقدر نعمل إيه».

ولفت أديب، إلى أنه لا يملك شيئًا لفعله على الأرض، لكنه قال: «أنا عاوز ألحق شيرين.. كلامي ممكن يضايق البعض بما في ذلك شيرين نفسها.. وأنا نفسي أطلع غلطان وتطلع شيرين كويسة ومعندهاش مشكلة.. لكن عاوزين حد يطمئن على الست دي».

ونوه بأن شيرين تثمل واحدة من رموز القوة الناعمة في مصر، واستغرب حالة اللامبالاة، وقال: "أنا اتقالي النهاردا معلش إحنا حاولنا قبل كده.. فيه ناس عارفة شيرين فين وحالتها عاملة إزاي».