قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن السعر العادل لكيلو الدواجن في الوقت الحالي لا يقل عن 70 إلى 75 جنيها، مشددا على ضرورة وجود معادلة سعرية لضبط المنظومة طوال العام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الحدث اليوم» أن سوق الدواجن شهدت بعض المشاكل المتعلقة بتذبذب الأسعار، بعد أن تدنت إلى 53 جنيها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى تسبب ذلك في خسائر فادحة للمنتجين.

ولفت إلى ارتفاع الأسعار مع أعياد الميلاد بسبب زيادة الطلب بنسبة 10 إلى 15% حتى وصلت إلى 76 جنيها، مشيرا إلى أن سعر السوق حاليا يتراوح بين 65 إلى 66 جنيها.

وتابع: «أنا لا أتمنى أن تنخفض الأسعار؛ لأننا مقبلون على موسم رمضان، ونريد استقرار الصناعة والسعر، وألا يخرج أحد من المنتجين، كما نريد أن يكون السعر حسب التكلفة الفعلية، حتى لا يخرج المربي من المنظومة».

وأوضح أن شهر رمضان يشهد زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 25%، موضحا أن كل المنتجين يحاولون التواجد في المنظومة خلال هذا الشهر.

وأشار إلى استقرار سعر العلف منذ 8 أو 9 أشهر، ولكن لابد أن ينخفض، موضحا أن أقل سعر للعلف حاليا 20 ألف و500 جنيه، ومن المفترض أن يصل إلى 18 ألف جنيه.

ورد على إدراج الدواجن في البورصة السلعية، مؤكدا أن الدواجن سلعة «لا يمكن تخزينها وبالتالي لا تخضع للبورصة السلعية»، موضحا أن تطبيق ذلك لابد من تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية وذبح كل الإنتاج وتخزينه في ثلاجات.