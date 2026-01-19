أبدى ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، سعادته الغامرة بالتتويج بكأس أمم أفريقيا على حساب المغرب منظم البطولة، كاشفا كواليس تدخله لمنع أزمة انسحاب منتخب بلاده في الثواني الأخيرة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس.

صرح ماني عبر قناة بي إن سبورتس عقب الفوز 1-0 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الرباط "لم يكن الأمر سهلا، أنا سعيد جدا، الحمد لله على كل شيء، إنه يوم كبير جدا بالنسبة لي، مشاعري مختلطة، هناك أسماء كبيرة جدا حققت هذا الكأس، وأردت أن أكتب قصتي في أفريقيا".

في سياق آخر، قال نجم النصر السعودي "الفريق بالكامل قرر عدم استكمال اللقاء، لم أتفهم ما حدث، وأخذت بنصيحة بعض الأشخاص حولي، وقلت لمدرب منتخب السنغال، يجب أن نلعب ولا ننسحب".

واصل مهاجم ليفربول السابق "كنا محظوظين بطبيعة الحال، الانسحاب كان خطوة جنونية، لأن العالم أجمع يتابعنا".

وبشأن مستقبله مع أسود التيرانجا، قال ساديو ماني "سأحاول لعب كأس العالم وبعدها أتوقف".

وختم النجم السنغالي تصريحاته "الدوري السعودي قوي للغاية، ومن أقوى دوريات العالم، وأعمل جاهدا بشكل دائم".

وانتزع المنتخب السنغالي الكأس للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين وبعد سيناريو درامي نتيجة إهدار إبراهيم دياز، نجم المغرب، وهداف البطولة، ركلة جزاء في الدقيقة 98.