نائب برلماني: إدارة الرئيس السيسي للملفات الإقليمية والدولية تعكس ثقل مصر ومكانتها المحورية

أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، أن الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الملفات الإقليمية والدولية يُعد دورًا محوريًا وحكيمًا، ويعكس بوضوح ثقل الدولة المصرية ومكانتها المركزية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار حسين إلى أن تصريحات وتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكست تقديرًا واضحًا للدور المصري، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، مؤكدًا أن هذا التقدير الدولي يُجسد نجاح السياسة المصرية القائمة على التوازن، والحفاظ على الحقوق، والعمل من أجل تحقيق السلام.

وأضاف النائب، في تصريحات لـ«الشروق»، أن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، تتعامل دائمًا مع القضايا المصيرية بمنهج مسؤول يقوم على احترام القانون الدولي، وصون الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضايا الأمن القومي وحقوق الشعوب في الاستقرار والتنمية.

وأوضح أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشريكًا فاعلًا في دعم جهود التهدئة والتوصل إلى الحلول السياسية، مشددًا على أن ما تحظى به الدولة المصرية من احترام وتقدير على الساحة الدولية هو نتاج رؤية قيادية واعية وتحركات مدروسة على مختلف الأصعدة.

واختتم النائب إبراهيم مجدي حسين تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في إدارة المرحلة الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.