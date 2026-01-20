أكدت الإعلامية لميس الحديدي ضرورة إجراء تقييم فني وإداري محايد لأداء منتخب مصر لكرة القدم، بعيدًا عن الأهواء الشخصية داخل اتحاد الكرة، بهدف تشخيص الأخطاء والمشكلات التنظيمية ووضع خريطة طريق واضحة قبل كأس العالم المقرر إقامته في يونيو المقبل.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» على قناة النهار، أمس الاثنين، إن غالبية لاعبي المنتخب تجاوزوا الثلاثين عامًا، وهو ما يستوجب البدء الجاد في بناء منتخب جديد، مع التركيز على الجوانب البدنية واللياقة والتكتيك، مشيرة إلى أن أسلوب لعب المنتخب الحالي لا يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.

وشددت على أهمية الاعتزاز بما يمتلكه المنتخب من عناصر مميزة، وعلى رأسها محمد صلاح، الذي وصفته بـ«القائد العظيم»، مؤكدة أن أي هفوات، مثل إهدار ركلة جزاء، لا يجب أن تتحول إلى جلد للذات أو التقليل من قيمة اللاعبين.

وأوضحت الحديدي ضرورة منح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الفرصة كاملة للاستمرار، مع أهمية ضبط تصريحاته وفتح صفحة جديدة تركز على مستقبل المنتخب، مؤكدة أن التطوير يجب أن يبدأ فورًا دون انتظار، من أجل ضمان قدرة المنتخب على المنافسة بقوة في البطولات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 محتلًا المركز الرابع، تحت قيادة حسام حسن، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي على ملعب طنجة الكبير، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.