انتحار ربة منزل بسبب خلافات أسرية بطامية في الفيوم

أنهت ربة منزل حياتها إثر قيامها بالقفز من الطابق الحادي عشر بأحد الأبراج السكنية بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة من أحد الأبراج السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتوفاة تُدعى «منار س.»، 22 عامًا، ربة منزل ومتزوجة منذ نحو 6 أشهر، وأنها كانت قد تركت منزل الزوجية بإحدى قرى مركز طامية على خلفية خلافات أسرية، ثم توجهت إلى مدينة طامية، حيث أقدمت على القفز من أعلى البرج، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتولت التحقيق.