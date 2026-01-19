سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد المطرب السعودي راشد الماجد، لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة السعودية الرياض تحت اسم "وعاد راشد"، يوم ٣٠ يناير الجاري على خشبة مسرح محمد عبده أرينا.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل: "العودة التاريخية للفنان الكبير راشد الماجد، حيث يعود بعد طول انتظار لكل محبيه يوم ٣٠ يناير بليلته وعاد راشد ليسعد الجميع بحضوره".

ويمثل هذا الحفل عودة جماهيرية كبيرة لراشد الماجد منذ آخر حفل له وآخر ظهور فني له قبل ٣ سنوات في عام ٢٠٢٣ بحفل "صوت الأرض" في موسم الرياض.

ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني في ليلة "وعاد راشد"، المايسترو وليد فايد.