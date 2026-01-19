لقي شخص واحد على الأقل حتفه وتضرر عشرات المنازل، جراء زلزال بقوة 8ر5 درجة ضرب شمالي باكستان، اليوم الاثنين، وفقا لما أعلنته السلطات.

وذكرت حكومة إقليم ديلجيت بالستان، في بيان لها، أن الهزات الأرضية تسببت في أضرار مادية واسعة النطاق في منطقة وادي هونزا.

كما أدت الهزات، التي شعر بها سكان عدة مناطق في شمال غرب البلاد، إلى وقوع انهيارات أرضية في منطقة هنزة والبلدات المجاورة، ما أسفر عن إغلاق العديد من الطرق.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بحجم الخسائر البشرية والمادية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير.

وبحسب ما أورده موقع قناة"جيو نيوز" في وقت سابق من اليوم الإثنين ، شعر سكان منطقتي سوات في إقليم خيبر باختونخوا، وهونزا بإقليم ديلجيت بالستان بالزلزال، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي نفس الوقت، أفادت البيانات الواردة من وكالة المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن قوة الزلزال بلغت 9ر5 درجة على مقياس ريختر وأنه كان علي بعد 50 كيلومترا إلى شمال/ شمال شرق باريشال، وعلى عمق35 كيلومترا.

يشار إلى أن الزلازل شائعة في باكستان، حيث تقع البلاد على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية. وكان آكثرها فتكا زلزال قوي ضرب مدينة زيارات في اقليم بلوشيستان في عام 2008، مما تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 500 آخرين.