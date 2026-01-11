قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بنسبة مشاركة بلغت 32.4%، أفرزت تركيبة برلمانية نجح فيها أكثر من 100 نائب مستقل، مؤكدا أن الشعب «نجّح من يراه أحق، وأسقط من يراه لا يستحق».

وشدد خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر «TEN»، على أن «من يريد خدمة البلد لا يحتاج إلى كرسي مكتوب عليه حصانة برلمانية».

وتطرق إلى الجانب الدستوري المتعلق بحق رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس «حوالي 28 مقعدًا»، موضحا أن هذا الحق «ليس وجوبيا»، بما يعني أن للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعين العدد كاملا أو جزءًا منه أو لا يعين أحدا على الإطلاق، وبالتالي يكتمل البرلمان دونه.

وانتقد النص القانوني الذي يلزم بأن يكون نصف المعينين من النساء، معتبرا أن ذلك النص يمثل «عوارًا في القانون يحتاج إلى تعديل».

ونوه إلى أن النص وُضع قبل إقرار «كوتة (حصة) الـ25 % للمرأة في الدستور»، وكان يهدف لتصحيح التمثيل النسائي، مشددا على ضرورة تعديل النص ليمنح الرئيس حرية الاختيار دون شرط جنس أو فئة، لا سيما بعد أن استوفت المرأة وباقي الفئات نسبها الدستورية.