المستشار الألماني: معدل الغياب عن العمل بسبب المرض مرتفع بشكل زائد عن الحد

جدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقاده لارتفاع معدلات الغياب عن العمل بسبب المرض في ألمانيا.

يُذْكَر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعقب اجتماع لهيئة رئاسة حزبه المسيحي، قال ميرتس في برلين اليوم الاثنين إن متوسط 5ر14 يومًا من الإجازات المرضية الذي ذكره خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يشمل حتى الإجازات المرضية القصيرة التي تستغرق يومًا أو يومين.

وأردف: "لو تم احتسابها لكان الرقم أعلى بكثير، وبهذا يكون متوسط معدل الغياب المرضي في الشركات الألمانية مرتفعًا بشكل زائد عن الحد".

وشدّد ميرتس على أن ذلك ينطبق أيضًا على القطاع العام، موضحًا أن البحث جارٍ حاليًا عن أسباب هذا التطور وعن حلول ممكنة. وتابع: "من المؤكد أن أحد الأسباب هو سهولة الحصول على إجازة مرضية عبر الاتصال الهاتفي".

كما أشار إلى أن الأطباء أنفسهم يقولون إنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كان الشخص غير لائق للعمل حقًا دون معاينته. وأضاف ميرتس أنه تلقى بالمناسبة تأييدًا واسعًا لتصريحاته التي أدلى بها في عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ميرتس صرّح خلال فعالية انتخابية في مدينة باد رابيناو قرب هايلبرون بأن متوسط أيام الإجازة المرضية للموظفين في ألمانيا وصل إلى 5ر14 يومًا في العام، قائلاً: "هذا يعني ما يقرب من ثلاثة أسابيع لا يعمل فيها الناس في ألمانيا لأسباب صحية. هل هذا صحيح فعلًا؟ وهل هو ضروري حقًا؟".