مدحت العدل يكشف كواليس منع عرض حلقة مسرحيته عن أم كلثوم على التلفزيون

كشف المنتج مدحت العدل، كواليس منع عرض حلقة مسرحيته عن أم كلثوم على التلفزيون.

وقال العدل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلا: «طلب مني الصديق الغالي محمد الشبة عمل سهرة للتلفزيون المصري بناء علي طلب من كبار المسؤولين فيه عن مسرحيتي (أم كلثوم..دايبين ف صوت الست)».

وأضاف: «ورغم مشغولياتي العديدة وسفري في نفس اليوم والتسجيل صباحاً وبعد أن نصحني كثيرون ألا أذهب وقد سجلت حلقتين بالفعل من مذيعتين من اكثر المذيعات شعبية.. مني الشاذلي ولميس الحديدي.. احرزا نجاحاً كبيرا ولكنني - لفضل ماسبيرو التاريخي - أصررت علي الذهاب ومعي المخرج والفنانتان أم كلثوم الصغيرة والكبيرة وقدمنا حلقة رائعة مع مذيعتين قديرتين وسافرت».

واشار: «قد اعتقدت أن الحلقة أذيعت فلما لم اجد اي رد فعل سألت صديقي الذي استدعاني فكانت الصدمة أن سيادة القطاع الإقتصادي للتلفزيون المصري- الناجح جداااا كما نعلم- قد رفض عرض الحلقة بحجة انها دعاية لمنتج خاص الذي هو انا وليست عن اسطورة اسمها ام كلثوم».

وتابع: «للسادة الذين أخذوا القرار أقول لهم ان المسرحية - والحمدلله- لا تحتاج دعايتكم فهي مليئة كل ايام العرض واذا كانت حلقة مني قد أُذيعت وهي علي قناة تتبع (المتحدة) اي الدولة أيضاً.. فهل يفهم العباقرة تلك المعلومة؟!».

واختتم: «العالم يتطور يتغير ومازال القابعون هناك في التلفزيون المصري - ألا ما رحم ربي- ينامون نومة أهل الكهف.. وعلي رأي المليجي العظيم … وعايزنا نكسبها؟!؟!».