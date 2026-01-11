صلاح: لا أحد في مصر يريد الفوز بكأس الأمم أكثر مني

عبر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن رغبته الشديد في التتويج بكأس أمم أفريقيا خلال النسخة الحالية المقامة في المغرب.

قال صلاح في مؤتمر صحفي عقب تتويجه بجائزة رجل المباراة تقديرا لدوره في الفوز 3-2 على كوت ديفوار في دور الثمانية "لا أحد يرغب في الفوز بهذه البطولة أكثر مني، لقد فزت بكل شيء في كرة القدم باستثناء هذا اللقب".

أضاف "السر في الفوز على كوت ديفوار أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم، وكنت أقول دائما لزملائي من هذا الجيل من اللاعبين أنني فخور باللعب معهم، وكنت محظوظا بأنني عاصرت أفرادا من الجيل الذهبي الذين حققوا الإنجازات".

تابع نجم ليفربول "أنا سعيد أكثر بالعيش مع الجيل الحالي الذي يواجه معاناة وصعوبات عديدة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد قائد منتخب مصر "كلنا نريد أن نحقق إنجازا لبلدنا، ولم يبخل أحد من أكبرهم سنا وليس مقاما، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونفوز في المباراة القادمة على السنغال".

وختم محمد صلاح "الضغط على اللاعبين لن يفيد، بل اضغطوا علي أنا، لقد تحملت الكثير من الضغوط لفترات وسنوات طويلة، ولن يحدث شيئا إذا تكرر ذلك خلال الفترة الحالية".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الأربعاء المقبل في طنجة بعد 5 مباريات متتالية للفراعنة في مدينة أكادير، وفي نفس اليوم يلتقي منتخبا المغرب ضد نيجيريا، في الرباط.