سفير العراق لدى القاهرة: دور مصر محوري في دعم العمل العربي المشترك

استقبل سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، اليوم السبت، كلًا من وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب الأردني الدكتور رائد سامي العدوان.

وأقام السفير دعوة رسمية على شرف السادة الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة القاهرة، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته التاسعة والأربعين، التي يترأس دورتها الحالية وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع فعاليات النسخة الثالثة من منتدى العاملين في مجالي الشباب والرياضة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتستضيفه القاهرة بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، وبحضور نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والشباب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في دعم برامج تمكين الشباب، وتطوير العمل المؤسسي، وتعزيز أطر التنسيق والتعاون بين الدول الشقيقة.

وأكد السفير الدكتور قحطان طه خلف، في تصريح له بهذه المناسبة، أن استضافة القاهرة لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومنتدى العاملين في مجالي الشباب والرياضة تعكس الدور المحوري لمصر في دعم العمل العربي المشترك.

وأضاف أن العلاقات العراقية-العربية، ولا سيما مع مصر والأردن، تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في قطاعي الشباب والرياضة، لما لهما من دور محوري في بناء المجتمعات ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.