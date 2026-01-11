نشأت الديهي يدعو إلى إطلاق الهرم الغذائي المصري: الأكل السليم سيقينا من الذهاب إلى المستشفيات

- المصريون أكبر شعب في العالم بيستهلك دقيق سنويا

دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى ضرورة تبني رؤية جديدة لثقافة الطعام في مصر، مطالبا بإنشاء «هرم غذائي مصري» على غرار النموذج المعمول به في الولايات المتحدة، التي تعتبر هذا الملف «أمنا قوميا».

وتساءل خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر «TEN» : «لماذا لا نمتلك هرما غذائيا خاصًا بنا؟ وإن كان لدينا فلماذا لا نعرفه أو نسوق له؟»، قائلا: «المطبخ قبل المستشفى، ولو المطبخ أعد أكل كويس مش هتروح المستشفى وتجيب دواء وفيتامينات، الأكل السليم سيقينا من الذهاب إلى المستشفيات».

وأعرب عن ثقته في قدرة وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، على قيادة حملة توعوية كبرى لترسيخ هذه المفاهيم، مقترحا إلزام القنوات التليفزيونية بـ «كود لبرامج الطبخ» يصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ من أجل «ترسيخ ثقافة جديدة لغذاء المصريين ترتبط بالصحة» على غرار باقي دول العالم.

وانتقد الثقافة الغذائية الشائعة عن الطعام المصري، قائلا: «المطبخ المصري أو ما يشاع عنه يحتاج إلى إعادة نظر، ثقافة الأكل لدينا تحتاج إعادة نظر، ثقافة المائدة المليئة تحتاج إعادة نظر، وثقافة أن كل شيء السكر تحتاج إعادة نظر».

وحذر من أن هذه العادات تعد السبب الرئيسي في انتشار أمراض مثل السكر والسمنة، قائلا: «كوب الشاي فيه 4 أو 5 ملاعق سكر ليه يا جماعة! أنا بتكلم هنا عن صحة المصريين، مستأنسًا بالهرم الغذائي الموجود في أمريكا، نقلل استهلاكنا للسكر عشان ما يجيلناش سكر، ونقلل استهلاكنا للدقيق علشان ما يجيلناش سمنة، لأن أكبر شعب في العالم، يمكن بياخد (يستهلك) 83 كيلو دقيق في السنة هو الشعب المصري، وفيه أرقام كثية جدًا».