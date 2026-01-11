متحدث الإسكان: إعلان تسليم عدد كبير من عقود «سكن لكل المصريين» بالعلمين نهاية يناير

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن أسباب زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة العلمين الجديدة اليوم وتفقده جميع المشاريع والوحدات بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الجولة الموسعة للوزير على جميع مشاريع الإسكان تحت التنفيذ بالمدينة، تأتي في إطار استعدادهم للإعلان عن تسليم العقود للعدد كبير من الحاجزين في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين نهاية يناير الجاري.

وأضاف أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في تنفيذ مشروع مدينة باي ذا ليك جنوب العلمين الجديدة وحفر بحيرة كبيرة بالمنطقة، بجانب مشروع مارينا 8، ومشاريع العلمين بالمنطقة التراثية، بالإضافة للأبراج الشاطئية وكمباوند مزارين وغيرها، من الطرق والكباري والمرافق التي تخدم المدينة وأنشطتها المتزايدة.

ولفت إلى أن مدينة العلمين ليست مصيفًا فقط، قائلًا: "قابلنا جامعات شغالة ومدارس شغالة وسكان بتنقل شغلها وحياتها في الوحدات السكنية اللي استلموها في الصيف اللي فات".

وعلى صعيد أخر قال خطاب إن غدًا سيشهد بداية تخصيص وحدات المرحلة الثانية من الطرح المجمع400ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، بأكثر من 25ألف وحدة.

وتطرق إلى التوجيهات الرئاسية السابقة للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال الربع الأول من 2025 بسرعة طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية.

ولفت إلى تقسيمهم هذا الطرح على 4مراحل، مشيرًا إلى طرحهم أكثر من 79ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من 2025 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والإسكان الحر.

وتابع أن الطرح الثاني انطلق في 16نوفمبر الماضي، بحوالي 25ألف وحدة عبر عدد من المشاريع منها جنة وديارنا وسكن مصر، والإسكان الحر، بالإضافة لظلال، لافتًا إلى أن الأخير يطرح لأول مرة لجميع المواطنين.

وأضاف أن الحاجزين سددوا مقدمات جدية الحجز إلكترونيًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، قائلًا: "كل الحاجزين اللي قدموا معانا في شهر 11 و12 من بكرا.. هيبدأ يدخلوا على منصة مصر العقارية ويخصصوا الوحدات الراغبين في حجزها".

وتابع أنهم طرحوا حوالي 116 ألف وحدة سكنية خلال الطرح الثالث، مؤكدًا أنهم: "مكملين على نفس النهج لحد ما نكمل 400 ألف وحدة سكنية".

واستعرض الجدول الزمني للتخصيص وحدات الإسكان حيث يبدأ يومي 11 و12 يناير الجاري لتخصيص وحدات ديارنا، فيما يخصص يومي 13 و14 لمشروع ظلال، و18-19 لجنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور، وينتهي التسجيل يومي20-21 يناير الجاري بتخصيص وحدات الإسماعيلية الجديدة.