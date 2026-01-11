 فلسطينيون يتصدون لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026
فلسطينيون يتصدون لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا

وفا
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 5:40 ص

تصدى مواطنون، مساء اليوم السبت، لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من الشبان تصدوا لمستعمرين حاولوا اقتحام منطقة "الخلة" في البلدة، وأجبروهم على الانسحاب، دون أن يبلغ عن إصابات.


