فلسطينيون يتصدون لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا

تصدى مواطنون، مساء اليوم السبت، لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من الشبان تصدوا لمستعمرين حاولوا اقتحام منطقة "الخلة" في البلدة، وأجبروهم على الانسحاب، دون أن يبلغ عن إصابات.