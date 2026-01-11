فلسطينيون يتصدون لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا

الأكثر قراءة
دخل التاريخ.. مرموش يحقق رقما غائبا عن منتخب مصر منذ عام 1970
وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 لـ35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل
عمرو أديب يحتفل بفوز المنتخب على ساحل العاج: أنا بوظت الحلقة
فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة
من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
مدير فني مؤقت لنهاية الموسم
مدير فني مصري
مدير فني أجنبي
النتـائـج
تصويت
تصدى مواطنون، مساء اليوم السبت، لهجوم مستعمرين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، أن عددا من الشبان تصدوا لمستعمرين حاولوا اقتحام منطقة "الخلة" في البلدة، وأجبروهم على الانسحاب، دون أن يبلغ عن إصابات.