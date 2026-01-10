مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية قمبش في بني سويف

لقيت سيدة مصرعها نتيجة صعق كهربائي داخل منزلها بقرية قمبش التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى ببا المركزي بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة، في أثناء مرافقتها من أسرتها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية أن السيدة لقيت مصرعها صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بقرية قمبش التابعة لمركز ببا.

وعلى إثر ذلك جرى نقلها إلى مستشفى ببا المركزي جثة هامدة، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، إذ أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث.