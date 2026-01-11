الأمم المتحدة: أكثر من 9 ملايين نازح و21 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان

أشارت أحدث بيانات الأمم المتحدة إلى أن 9.3 مليون شخص في السودان لا يزالون نازحين، وأن أكثر من 4.3 مليون فروا عبر الحدود، ما يفرض ضغطا هائلا على الدول المجاورة، كما أن أكثر من 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأعادت وكالات الأمم المتحدة التذكير بالواقع المرير مع مرور ألف يوم من الاضطرابات في السودان، من أكبر أزمة جوع إلى أكبر حالة نزوح طارئة في العالم، إلى عدد كبير من القتلى والجرحى والمعاقين.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن.