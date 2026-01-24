انفجار غازي وحريق بالطوابق العليا داخل مبنى سكني في نيويورك يودي بحياة شخص ويصيب 14 آخرين

تسبب انفجار غازي في اندلاع حريق اجتاح الطوابق العليا من مبنى سكني شاهق في مدينة نيويورك، فجر اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، بينما هبطت درجات الحرارة ليلا إلى ما دون الصفر، بحسب السلطات.

وقالت إدارة الإطفاء، إن رجال الإطفاء استجابوا للبلاغ قبل الساعة 1230 صباحا بقليل في مبنى مكون من 17 طابقا يتبع لهيئة الإسكان في مدينة نيويورك في حي برونكس، حيث شوهد السكان وهم يميلون من النوافذ طلبا للمساعدة بينما كانت النيران تلتهم أجزاء من الطوابق العليا.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء جون إسبوزيتو، أن الفرق كانت تحقق في بلاغات عن رائحة غاز في الطابقين الـ15 والـ16 عندما وقع الانفجار.

وأضاف أن هناك أضرارا هيكلية كبيرة في نحو 12 شقة، واندلاع حرائق في 10 شقق بالطابقين الـ16 والـ17.

ولم تكشف السلطات على الفور عن هوية الشخص الذي توفي.

وأفادت بأن شخصا آخر أصيب بجروح حرجة، وخمسة بجروح خطيرة، وثمانية بإصابات طفيفة.

وذكرت السلطات، أن المبنى كان يخضع لأعمال ترميم، وأن العمل في نظام الغاز الطبيعي كان قد اكتمل وتم تفتيشه، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.