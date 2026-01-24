ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% بسبب اتفاقها التجاري مع الصين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا، اليوم السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الواردة من كندا إذا مضت قدما في اتفاقها التجاري مع الصين، رغم وصفه له في البداية بأنه "أمر جيد".

وقال ترامب في منشور عبر موقع "تروث سوشيال"، إنه إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "يعتقد أنه سيجعل من كندا (ميناء تسليم) للصين لإرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما".

وبينما شن ترامب حربا تجارية على مدار العام الماضي، تفاوضت كندا الشهر الجاري على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية.