مصرع فتاة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في العدوة

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها صعقا بالكهرباء داخل منزلها، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من الرائد محمود البسطي، رئيس مباحث مركز شرطة العدوة، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة المستشفى المركزي لفتاة تُدعى "ولاء ع م"، 23 سنة، ربة منزل، وتقيم بقصر لملوم بمركز العدوة، ادعاء صعق كهربائي.

وبإجراء التحريات الأولية لمباحث المركز، وبسماع أقوال الأهلية، تبين أن سبب الوفاة الصعق الكهربائي من الغسالة المنزلية أثناء الغسيل، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة ندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف ومناظرة الجثمان.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة مركز العدوة، بعد مناظرة الجثمان أن سبب الوفاة هو صعق كهربائي باليد اليسرى، وما أحدثه من توقف بعضلة القلب والتنفس وحدوث الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



