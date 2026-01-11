مطروح: توزيع 5 آلاف قطعة ملابس شتوية وتنظيم مراجعات مجانية لـ3000 طالب

قام المجتمع المدني بمحافظة مطروح، خلال أسبوع، بتوزيع 5 آلاف قطعة ملابس شتوية على الأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لـ3000 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية.

وكانت إحدى منظمات المجتمع المدني بمطروح قد قامت، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بتنظيم معرض خيري للملابس الشتوية المستعملة، لتوزيعها مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة «ستر ودفا»، التي تم إطلاقها لتجميع ملابس شتوية مستعملة جيدة المستوى، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لما يقرب من 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما قام حزب الجبهة الوطنية بمطروح بتنظيم قوافل تعليمية مجانية للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والتي استهدفت 3000 طالب وطالبة من 22 مدرسة بمدينة مرسى مطروح، وبمشاركة 15 كادرًا تعليميًا متخصصًا، حيث تم توزيع مذكرات مجانية في جميع المواد الدراسية على الطلاب الذين حضروا محاضرات المراجعة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن ما قام به المجتمع المدني، سواء منظمات أو أحزاب، خلال الفترة الماضية، استهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وأولياء الأمور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وسياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

وأشار المحافظ إلى قوافل مبادرة «مطروح الخير» التي يتم تنظيمها لسكان القرى والنجوع بالمحافظة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة والخدمات المجانية للتيسير عليهم، منها توفير السلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بأسعار مخفضة، فضلًا عن الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والتعليمية والثقافية، وخدمات السجل المدني والتضامن الاجتماعي، لسكان قرى الزويدة بسيدي براني، وأبو شروف بسيوة، وسيدي عبد الرحمن بالعلمين، والتي استهدفت ما يقرب من 5 آلاف مواطن منذ شهر سبتمبر الماضي.