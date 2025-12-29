تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من أمم إفريقيا

تنطلق اليوم، الإثنين منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبلة.

وأسدل الستار مساء أمس، الأحد، على منافسات الجولة الثانية، حيث حسمت 3 منتخبات تأهلها بشكل رسمي في صدارة المجموعات، وهي مصر والجزائر ونيجيريا بعد تحقيق انتصارين متتاليين لكل منهما في الجولتين الأولى والثانية.

وتقام مباريات الجولة الثالثة بواقع 4 مباريات يوميًا، وعلى مدار 3 أيام، بواقع مجموعتين يوميًا، وتلعب مباريات المجموعة الواحدة في نفس التوقيت مراعاة لحساسية المنافسة وشروط اللعب النظيف.

وتنطلق الجولة الثالثة في السادسة من مساء اليوم بمواجهتي مصر أمام أنجولا وجنوب إفريقيا أمام زيمبابوي، ثم في التاسعة مساءً يلعب المغرب مع زامبيا وجزر القمر مع مالي.

وتقام 4 مباريات أخرى يوم الثلاثاء، حيث يلعب المنتخب التونسي مع تنزانيا وتلعب نيجيريا مع أوغندا في السادسة مساءً، فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا والسنغال مع بنين في التاسعة مساءً.

وتختتم مرحلة المجموعات يوم الأربعاء بأربع مباريات كذلك، ويلعب السودان مع بوركينا فاسو والجزائر ضد غينيا الاستوائية في السادسة مساءً، فيما يلعب الكاميرون مع موزمبيق وكوت ديفوار مع الجابون في التاسعة مساءً.