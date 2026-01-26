أحمد زاهر عن مسلسله «لعبة وقلبت بجد»: 70% من واقع إدمان الأطفال الرقمي لا يمكن عرضها على الشاشات

قال الفنان أحمد زاهر، إن نجاح مسلسل "لعبة وقلبت بجد" والذي يناقش إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية، يرجع لملامسته جميع الأسر المصرية والعربية وارتباطه بهم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي من تبنت فكرة العمل، وأن الإعلامي أحمد فايق، مدير قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب عبد الله غلوش هما من عرضا عليه الفكرة.

وأشار إلى شعوره بالصدمة بعد الإطلاع على العمل، ومعرفته أن أطفاله يلعبون "روبلوكس" بعد سؤالهم، لافتًا إلى أنه أوضح مخاطرها لهم، وأنه اضطر لمسحها عنوة لعدم استيعاب ابنته الصغرى لها.

وأعرب عن تأييده لتصريحات رئيس الجمهورية، والتي وجّه فيها بإصدار تشريع يحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين، مضيفًا أنه لا يمكن منع استخدامها نهائيًا، وأن الأهالي يجب عليهم متابعة أطفالهم دائمًا، قائلًا: "مَكُنّاشْ متخيلين إن حتى اللعب ممكن يحصل منه بلاوي".

وشدد على أن العمل لا يناقش إلا 30% فقط مما يحدث على أرض الواقع، موضحًا أن الـ70% الباقية مرتبطة بمواضيع لا يمكن تقديمها على الشاشات "+45 عامًا".

وفي سياق متّصل عبّر الفنان أحمد زاهر، عن تأثره أثناء مشهد وفاة زوجته شروق (الفنانة ريم كفارنة)، وطفله يوسف (الفنان عبدالله كمال عطية)، قائلًا: "أحاسيس صعبة جدًا.. حسيت نفسي في الحكاية دي.. وكان عندي حالة ذهول".

وتابع أن البكاء في مشاهد الجنازات أو الموت، هو أسهل ما يمكن أن يقوم به الممثل لإبراز موهبته، لافتًا إلى تعقيد المشاعر في هذا المشهد، حيث لم يبك شريف (الفنان أحمد زاهر) طوال الجنازة وظل في حالة إنكار، حتى انهياره بعد عودته لغرفته لاحقًا.

وتطرق إلى أداء ابنته منى أحمد زاهر، قائلًا إنه اندهش من أدائها، وتاركًا الحكم عليه للجمهور.

ويُعرض مسلسل لعبة وقلبت جد عبر شاشة قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية، ونجح منذ انطلاقه في لفت الأنظار بسبب تناوله الجريء لقضية الإدمان الرقمي والألعاب الإلكترونية وتأثيرها المباشر على العلاقات الأسرية، في إطار درامي مشوّق يعكس واقعًا يعيشه كثيرون.

ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، السورية ريام كفارنة، حجاج عبدالعظيم، دنيا المصري، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، وعدد آخر من الفنانين.