شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار سترتفع بنسبة تصل لـ 5% بسبب رسوم إغراق الصاج

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار فرض رسوم إغراق على الصاج المستورد من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 3 و5%.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن هناك مصانع نجحت في امتصاص الزيادة خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض المصانع الصغيرة لم تتمكن من ذلك، ما دفعها إلى رفع أسعار بعض المنتجات، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد حالة من الركود الصعب على التجار، قبل أن تبدأ حركة السوق في التحسن بنهاية العام مع عروض نهاية السنة.

وتابع أن السوق شهد لاحقًا ارتفاع أسعار خام النحاس، الذي يدخل في معظم منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن المصانع مرت بتحديات كبيرة خلال عام 2023، حيث ظلت مستلزمات الإنتاج والبضائع فترات طويلة داخل الجمارك قبل تعويم الدولار الأخير، وبعده أعادت المصانع حساب تكلفة المنتج بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وتطرق إلى ما يتعلق ما يُثار حول امتناع عدد من المصانع، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، قائلاً: "مفيش مصنع بينتج ويخزن وميصرفش البضاعة.. مستحيل المصانع تمتنع"، موضحًا أن ما يحدث خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير هو جرد سنوي تقوم به المصانع لإعداد ميزانياتها، وهو ما يؤدي إلى شبه توقف الإنتاج وتوزيع الكميات المتاحة بشكل محدود على العملاء.

وشدد على أن سعر الدولار هو عامل واحد فقط ضمن منظومة التكلفة، إلى جانب أسعار: "المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وتكلفة الطاقة، والنقل البحري والبري".

وفرضت الحكومة فى سبتمبر الماضى، رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه بنسبة تتراوح بين 4.5 و13.5%.