المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: الحالة الصحية للبابا تواضروس مستقرة

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، استقرار الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية رغم فترة النقاهة الممتدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أنه التقى بالأساقفة وعرض عليهم الدروس التي تحصّل عليها أثناء تواجده بالمستشفى، قائلًا:"الأب الكبير لما يقول أنا اتعلمت ده في حد ذاته درس مهم جدًا".

ولفت إلى أن البابا قدّم عددًا من النصائح الأخرى، ومنها شرب المياه بكميات منتظمة، وتجنب الإكثار من المسكنات، دون استشارة طبية بالإضافة لممارسة الرياضة أيضًا.

واستقبل أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عقب عودته من زيارة طبية في النمسا استمرت أسبوعين وأُجريت خلالها عملية جراحية ناجحة.

وأطلع البابا الأساقفة على مجريات متابعته الصحية، مشيرًا إلى نصيحة الأطباء بالحصول على فترة نقاهة حتى نهاية فبراير، ومعبّرًا عن امتنانه لمحبة ودعم الآباء والأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة، وكذلك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء المؤسسات والرموز الوطنية.