علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على أهمية لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنائب وزير الخارجية الأمريكى كريستوفر لاندو، فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، إن هذا الاجتماع تم الإعداد له بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيده على توليه الوساطة في ملف سد النهضة، وأن الإدارة الأمريكية ومبعوثيها سيتحركون في هذا الإطار.

وتساءل فهمي قائلًا: "ماذا سنطلب؟ كيف سيكون شكل الوساطة؟ ما هي المحفزات الرئيسية لدفع الجانب الأخر للدخول في المفاوضات؟ وشكل المفاوضات والأطراف؟ والضمانات التي يمكن أن تبحث في إطارها؟".

وأشار إلى تغيير الظروف الإقليمية والعربية حاليًا، عما كانت عليه بفترة إعلان واشنطن _ مفاوضات على حل أزمة سد النهضة _ فبراير 2020، والذي وقعت عليه مصر فيما امتنعت السودان وإثيوبيا.

وشدد على أن مصر ستطرح رؤيتها وفق مجموعة من المحددات الرئيسية الحاكمة، ومنها العمل وفق قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الحاكمة للأنهار، وغيرها، للوصول لاتفاق، مضيفًا أن القاهرة ستتماشى مع الطرح الأمريكي أيا كان شكله وإطاره المعبر عن حقوقها.

وذكر أهمية صدق رغبة إثيوبيا في التفاوض، وقدرة الجانب الأمريكي على التحرك بهذا الملف وفق قواعد محددة، مؤكدًا أن الجانب المصري لن يقبل بنصف حل أو شبه خيار.

وأكد أن الإدارة الأمريكية بحاجة لمصر لأهميتها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي والدولي، والتي لا تقتصر على سد النهضة وحده، وإنما تمتد للملفات الإقليمية الأخرى ومنها غزة، قائلًا: "الولايات المتحدة في إطار سياستها الخارجية لا تتعامل إلا مع الأقوياء.. وأنت دولة قوية".

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي، مع التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتناول اللقاء تطورات غزة والسودان والقرن الأفريقي، والأمن المائي، حيث شددت مصر على تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الحل السياسي في السودان، ورفض أي مساس بوحدة الصومال، إلى جانب التأكيد على ثوابت الموقف المصري بشأن الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية، فيما أشاد الجانب الأمريكي بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي.