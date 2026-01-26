شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار معظم المنتجات الزراعية أقل من العام الماضي

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم ورق العنب يبدأ عادة في نهاية شهر مارس، مضيفًا أن ما يُثار حول تداوله بسعر 200 جنيه حاليًا لا يعكس الواقع، نظرًا لعدم توافر ورق العنب الطازج في الأسواق خلال هذا التوقيت.

وأوضح "النجيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن العنب له توقيتات موسمية محددة، لافتًا إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدًا أن ورق العنب المُصنّع أي المُغلف والمُخزن يُعد بديلًا مناسبًا للطازج خلال هذه الفترة.

وأكد أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز ربع جنيه أو نصف جنيه سرعان ما تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وشدد على توافر السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة، وعلى رأسها: "البطاطس والطماطم والبصل"، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات تتعلق بهذه المنتجات.

ولفت إلى أن معظم المنتجات الزراعية تشهد انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت أسعار الفراولة بنسبة تصل إلى 40%، والبرتقال بنحو 25%، مع انخفاض تدريجي في أسعار الموز.