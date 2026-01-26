نهاد أبو القمصان: منع إقامة النساء بمفردهن في بعض الفنادق انتهاك واسع لحقوق المرأة

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن تفسيرها لمنع بعض الفنادق للنساء دون سن الأربعين من الإقامة بمفردهن هو وجود عدد كبير من الانتهاكات لحقوق المرأة لم يتم اتخاذ إجراءات ضدها على أرض الواقع، رغم وجود قوانين وتشريعات تدعم حقوق النساء، والاكتفاء بالحديث عن حقوقهن في المؤتمرات.

وأشارت "أبو القمصان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، الأحد، إلى أن السنوات الـ6 الأخيرة شهدت تعديلات تشريعية مهمة لصالح المرأة، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب آليات الرصد والمتابعة للتأكد من تطبيق هذه القوانين، موضحة أن المركز المصري لحقوق المرأة هو الجهة الوحيدة التي تصدر تقريرًا سنويًا حول واقع النساء في مصر، بحسب قولها.

وأكدت على أن العديد من القوانين ما زالت مجرد حبر على الورق، مشددة على أن مؤسسات الدولة لا تتعامل مع قضايا النساء بالجدية الكافية، ولا تضعها ضمن أولوياتها الأساسية.

وشددت على أنه في حال تعرض أي سيدة لمثل هذه المواقف، يجب عليها التواصل فورًا مع شرطة السياحة، وتقديم شكوى رسمية، مؤكدة أن وزارة السياحة تتعامل مع هذه الشكاوى وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت إلى أن عدم احترام حرية النساء يطرح تساؤلات: “هل المطلوب أن تبقى المرأة في الشارع؟ ولماذا يفترض بالضرورة أن أي امرأة تذهب إلى فندق تكون شخصًا منحرفًا؟”.





وكانت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس الشيوخ، تقدمت بطلب إحاطة حول بشأن منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن في عدد من الفنادق، عام 2021 بناءً على شكاوى فردية تلقتها من فتيات وسيدات باختلاف ظروفهن، قائلة إن نصوص الدستور والقانون تُجرِّم أي ممارسات تمييزية وتؤكد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.