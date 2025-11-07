طالب آلاف الأشخاص بمنع إسرائيل من المشاركة في مباريات كرة القدم الدولية، في احتجاج بمدينة برمنجهام البريطانية، قبيل مباراة أستون فيلا البريطاني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن آلاف الأشخاص تجمعوا الخميس أمام ملعب فيلا بارك في الاحتجاج الذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين، وائتلاف أوقفوا الحرب، والجمعية الإسلامية البريطانية، وأصدقاء الأقصى، وحملة التضامن مع كشمير، ومنتدى فلسطين في بريطانيا.

وردد المحتجون هتافات داعمة لفلسطين ورفعوا علما فلسطينيا ضخما أمام الملعب، ولافتات كُتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا تجويع غزة"، و"اطردوا إسرائيل من الفيفا"، و"بطاقة حمراء لإسرائيل".

وفي الاحتجاج ألقى النائب المستقل عن برمنغهام أيوب خان كلمة أيد فيها قرار منع جماهير مكابي تل أبيب من دخول المدرجات في مباراته ضد أستون فيلا.

وأكد خان أنهم تجمعوا أمام ملعب فيلا بارك تضامنا مع الفلسطينيين ونضالهم من أجل الحرية والعدالة.

وقال: "قُتل أكثر من 800 رياضي في غزة، منهم أكثر من 350 لاعب كرة قدم".

وأضاف: "إذا كان بالإمكان منع روسيا وجنوب إفريقيا، فإن الموقف الأخلاقي الصحيح هو منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة أيضا، لأنهم مسؤولون حاليا عن إبادة جماعية".

هذه الإبادة الجماعية ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين بدعم أمريكي بدءا من 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح.

وكانت الشرطة البريطانية قد نشرت أكثر من 700 شرطي حول الملعب، بما في ذلك شرطة الخيالة، وشرطة الكلاب، ووحدة الدرون التابعة لقوة الشرطة، وشرطة المرور.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش متعددة لتذاكر المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

وأعلنت عن اعتقال 6 أشخاص على خلفية التوترات التي سبقت المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا على مكابي تل أبيب بهدفين لصفر.

وفي 17 أكتوبر الماضي أعلن فريق أستون فيلا منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور المباراة.