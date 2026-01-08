3 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على خيمة جنوب غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر مساء اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس، واشتعال النيران فيها.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت جثامين 3 شهداء و3 مصابين - بينهم حالة خطيرة - إثر قصف إسرائيلي، لخيمة نازحين لعائلة «العبادلة» في شارع 5 بمواصي خان يونس.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة «حماس»، مما أسفر منذ أكتوبر الماضي، عن استشهاد 425 مواطنًا وإصابة 1206 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.