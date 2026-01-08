كشف محافظ حلب عزام الغريب، مساء الخميس، عن "انشقاقات كبيرة" في صفوف تنظيم "قسد"، واستعداد قوى الأمن السورية للانتشار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود؛ حيث يشن منهما التنظيم هجمات دموية على الأحياء السكنية بالمدينة.

وقال الغريب، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "وفق المعلومات الواردة، سُجل انشقاق أعداد كبيرة من عناصر مجموعات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وهروب قسم آخر، ما يمهد لتغيير ميداني مهم في تلك المناطق".

وأضاف: "تتحضر الآن قوى الأمن الداخلي للانتشار داخل الأحياء المذكورة، تمهيدا لتأمينها بالكامل وضمان عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم بأمان".

وتابع الغريب أن "الملف المظلم في حلب بدأ يُغلق".