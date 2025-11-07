هدم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مساكن فلسطينية وحظائر في خربة حمصة بالأغوار الشمالية، شمالي شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، في بيان، إن مستوطنين هدموا بواسطة جرافات مساكن وحظائر ماشية للمواطن ياسر محمود أبو كباش ونجله.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هدمت تلك المساكن (قبل إعادة إنشائها) قبل نحو عامين، دون الإشارة إلى عددها.

وندد بشارات بتصاعد اعتداءات المستوطنين، وقال إنها تأتي في إطار تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والسيطرة على أوسع مساحة من الأرض.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بدأت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي تواصلت لعامين وانتهت بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح.​​​​​​​